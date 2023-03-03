《經濟通通訊社３日專訊》深證成指半日跌０﹒２％，報１１８２６﹒３７點，深證中小創

新指數半日跌０﹒６５％，報２５０４﹒３８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒６４億元，用１﹒３６億

元或０﹒３％。

２月份多個熱點城市樓市成交量均出現明顯回暖，房價下跌城市數量明顯減少。房地產板塊

盤中異動拉升，深深房Ａ（深：００００２９）急升４﹒３％，世榮兆業（深：００２０１６）

升３﹒６％，深振業Ａ（深：０００００６）升２﹒６％，中交地產（深：０００７３６）升

２﹒１％，中國武夷（深：０００７９７）升２﹒５。

根據３月２日發布的《全國藥品集中採購文件》，第八批國採品種共涉及４０個大品種，將

於３月２９日在海南開標。醫藥股今早見反彈，康龍化成（深：３００７５９）走高１﹒８％，

智飛生物（深：３００１２２）升０﹒２％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１７，較上個交易日跌３０９點子，

結束三連升。造紙股復軟，太陽紙業（深：００２０７８）跌１﹒７％，中順潔柔

（深：００２５１１）跌１﹒１％，美利云（深：０００８１５）跌１﹒６％，百亞股份

（深：００３００６）、依依股份（深：００１２０６）跌近１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

