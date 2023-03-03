《經濟通通訊社３日專訊》深證成指今日收升０﹒０２％，報１１８５１﹒９２點，深證中

小創新指數收跌０﹒２９％，報２５１３﹒３７點。

軍工股走強，北方華創（深：００２３７１）抽升６﹒１％，中航光電

（深：００２１７９）升０﹒９％，紫光國微（深：００２０４９）升０﹒８％，中航西飛

（深：０００７６８）走高５﹒５％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升０﹒４％，卓勝微

（深：３００７８２）升３﹒２％，振華科技（深：０００７３３）升１﹒４％，中國長城

（深：００００６６）升逾２％。

２月份多個熱點城市樓市成交量均出現明顯回暖，房價下跌城市數量明顯減少。房地產板塊

拉升，深深房Ａ（深：００００２９）急升４﹒２％，世榮兆業（深：００２０１６）升

１﹒４％，深振業Ａ（深：０００００６）升２﹒８％，中交地產（深：０００７３６）升逾

２％，中國武夷（深：０００７９７）升１﹒９％。

根據３月２日發布的《全國藥品集中採購文件》，第八批國採品種共涉及４０個大品種，將

於３月２９日在海南開標。醫藥股見反彈，康龍化成（深：３００７５９）走高２﹒１％，智飛

生物（深：３００１２２）升０﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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