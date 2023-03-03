《經濟通通訊社３日專訊》內地記憶體產核心廠商長江存儲獲武漢國資入主及大基金入股，

增資近５００億元（人民幣．下同），晶片業再燃點政策利好訊號。國務院副總理劉鶴在北京調

研集成電路企業發展並主持召開座談會，強調要發揮新型舉國體制優勢發展集成電路產業，並用

好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展

目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資

。

Ａ場半導體股今早獲追捧，中微公司（滬：６８８０１２）飆８﹒１％，北方華創

（深：００２３７１）漲３﹒８％，華潤微（滬：６８８３９６）升３﹒４％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升２﹒５％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升１﹒８％，三安光電

（滬：６００７０３）升１﹒７％，聞泰科技（滬：６００７４５）、兆易創新

（滬：６０３９８６）、瀾起科技（滬：６８８００８）、海光信息（滬：６８８０４１）等升

約１％。

據內地工商資料顯示，長江存儲發生工商變更，國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金）

二期成為公司股東，持股比例超過１２％。長江存儲同日新增的股東還包括湖北長晟發展有限責

任公司和長江產業投資集團有限公司，持股比例分別為２８﹒６％及２﹒７％，湖北長晟成為長

江存儲的大股東，資料顯示湖北長晟的主要股東包括武漢市國資委和武漢東湖高新區管委會。與

此同時，長江存儲的註冊資本由５６２﹒７億元增至約１０５２﹒７億元，增幅超８７％。不過

值得留意的是，外界過往盛傳長江存儲的原大股東紫光集團已於２０２２年２月退出，改由武漢

國資入主公司。（ｊｔ）

