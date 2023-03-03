《經濟通通訊社３日專訊》近期備受市場關注的ＣｈａｔＧＰＴ概念股－－漢王科技

（深：００２３６２）在２月７日收到深交所關注函後，３月２日再次被深交所要求其詳細說明

近期接待機構、個人投資者調研，以及在互動易回復投資者提問的情況，是否存在違反信息公平

披露的情形。

深交所還要求公司說明其控股股東及實際控制人是否計劃對公司進行股權轉讓、資產重組以

及其他對公司有重大影響的事項；核查公司控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員

及其直系親屬是否存在買賣公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形。

今年２月１日，漢王科技曾披露了兩份調研活動信息，多家買方、賣方機構對漢王科技進行

了線上或線下形式的調研。其中在一份投資者關係活動記錄表中，漢王科技提到了

ＣｈａｔＧＰＴ。此後，漢王科技股價水漲船高，一度飆近８年高位，同時出現董事配偶減持、

以及前十大股東變現的情況。

２月２８日至３月２日，漢王科技股價連續三日漲停，累計漲幅達１３３﹒６％。漢王科技

今日回吐，目前跌停，報３５﹒２元。（ｊｔ）

