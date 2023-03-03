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AH股新聞

03/03/2023 14:09

《Ａ股焦點》寧德時代：未運營「寧德時代」Ａｐｐ及發售理財產品

　　《經濟通通訊社３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）在互動平台表示，公司並未運營
「寧德時代」Ａｐｐ及發售「寧德時代鋰電池」、「寧德時代專屬社會公眾股」理財投資產品。
公司已向寧德公安反詐中心進行了報案，寧德公安將開展調查。
　　寧德時代午後靠穩，升０﹒４％。（ｃｔ）

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