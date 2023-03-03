《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部昨日（２日）宣布，將２８個香港及內地企業或個人

加入實體清單，當中包括全球最大基因組學公司華大基因（深：３００６７６）、人工智能計算

公司浪潮集團、晶片製造商龍芯，及去年９月來港遞表申請ＩＰＯ的內地ＡＩ獨角獸第四範式等

。



現表列最新被美國商務部制裁的內地及香港實體：



實體名稱 註冊地

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第四範式（北京）技術有限公司 內地

全翔聯運有限公司 香港

＊菱測實業有限公司 香港

億電國際（香港）有限公司 香港

保定市佳泰進出口有限公司 內地

保定市世貿通企業服務有限公司 內地

北京正遠創勢諮詢有限公司 內地

深圳華大生命科學研究院 內地

香港華大基因科技服務有限公司 香港

深圳華大法醫科技有限公司 內地

星際電子有限公司 香港

保定開拓精密儀器制造有限責任公司 內地

宏泰電氣有限公司 香港

浪潮軟件集團有限公司 內地

傑馳電子有限公司 香港

韓中物流（香港）有限公司 香港

Ｌｉａｎｇ Ｐｉｎｇ Ｈｕａｎｇ （Ｓａｎａ Ｗｏｎｇ） ╱

龍芯中科技術股份有限公司 內地

Ｌｕｏ Ｄｉｎｇｗｅｎ ╱

Ｎａｎｊｉｎｇ ｃｏｌｐａｋ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ 未找到資料

Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒

南京久鼎環境科技股份有限公司 內地

國家並行計算機工程技術研究中心 內地

青島海洋科學與技術國家實驗室 內地

上海瞬渺光電技術有限公司 內地

勝安科技（香港）有限公司 香港

蘇州盛科通信股份有限公司 內地

蘇州盛科科技有限公司 內地

無錫先進技術研究院 內地

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊ 工商資料顯示公司已告解散

