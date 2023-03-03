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AH股新聞

03/03/2023 09:49

【聚焦數據】２月財新中國服務業ＰＭＩ錄５５，為去年９月來新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５５﹒０，較前月上升２﹒１個
百分點，為２０２２年９月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。
　　早前公布的２０２３年２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒６，較前月上升２﹒４個百分
點，結束了此前連續六個月的收縮。兩大行業景氣度抬升，拉動當月財新中國綜合ＰＭＩ上升
３﹒１個百分點至５４﹒２，為２０２２年下半年以來最高。
　　這一走勢與國家統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２０２３年２月製造業、服務業
ＰＭＩ分別回升２﹒５個、１﹒６個百分點至５２﹒６、５５﹒６，兩大行業ＰＭＩ雙雙提高，
帶動２月綜合ＰＭＩ產出指數上升３﹒５個百分點至５６﹒４，三大指數均連續兩個月位於擴張
區間。
　
＊防疫措施放開有助提振經營＊
　
　　從分項數據看，服務業供求繼續擴張。受益於疫情管控指施的調整，服務業經營活動指數和
新訂單指數在擴張區間分別上升逾２個百分點。外需同樣得以提振，新出口訂單指數錄得
２０１９年５月以來最高值。企業普遍反映，防疫措施放開對經營活動的阻擾減少，有助於提振
經營與需求。
　　市況改善，新訂單增加，促使企業四個月來首次增加用工，就業指數升至榮枯線上方並刷新
２０２０年１２月以來新高。當月積壓業務量指數有所放緩，部分樣本企業提到，業務效率因防
疫限制放開有所提高，但是新業務增加也導致積壓工作量有所上升。
　　價格方面，２月服務業經營成本漲幅溫和，企業普遍表示用工、原料和辦公用品費用上漲。
但受制於市場仍處於恢復期的現實，收費端提價空間較為有限。
　
＊服務業界信心度仍保持強勁＊
　
　　２月服務業界的信心度雖然較１月近１２年的高點輕微回落，但仍保持強勁。企業家認為，
隨著經營狀況進一步恢復正常，顧客需求將繼續復蘇，推動未來數月經營活動的增長。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２月生產、需求和就業悉數擴張，企業家樂觀情緒高企，
服務業呈現出更強的恢復勢頭，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。不過，
疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活秩序完全正常化尚需時日。中央
提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時期，相
關政策的制定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。（ｃａ）

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