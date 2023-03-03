《經濟通通訊社３日專訊》近日網上流傳「中國將向教培公司發放牌照恢復課外輔導」為標
題的圖片。中國民辦教育協會相關負責人表示，該信息純屬謠言，為別有用心之人惡意炒作。此
消息是２０２１年１１月１０日的報道，且內容為對政策的誤讀誤解，與「雙減」政策不符。
（ｃａ）
03/03/2023 17:55
《中國要聞》網傳恢復發放課外輔導牌照？中國民辦教育協會：謠言
《經濟通通訊社３日專訊》近日網上流傳「中國將向教培公司發放牌照恢復課外輔導」為標
題的圖片。中國民辦教育協會相關負責人表示，該信息純屬謠言，為別有用心之人惡意炒作。此
消息是２０２１年１１月１０日的報道，且內容為對政策的誤讀誤解，與「雙減」政策不符。
（ｃａ）
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