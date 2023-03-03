《經濟通通訊社３日專訊》乘聯會數據顯示，綜合預估２月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷
量５０萬輛，環比１月增３０％，同比去年２月增６０％。預計２月新能源車市開門紅基本實現
，實現同比和環比較大幅度增長。
根據初步數字，比亞迪２月新能源批發銷量１９﹒１６萬輛，特斯拉中國批發銷量７﹒４４
萬輛，上汽通用五菱批發銷量１﹒１萬輛。（ｃａ）
03/03/2023 17:22
《行業數據》乘聯會預計２月新能源車市同比和環比大幅增長
《經濟通通訊社３日專訊》乘聯會數據顯示，綜合預估２月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷
量５０萬輛，環比１月增３０％，同比去年２月增６０％。預計２月新能源車市開門紅基本實現
，實現同比和環比較大幅度增長。
根據初步數字，比亞迪２月新能源批發銷量１９﹒１６萬輛，特斯拉中國批發銷量７﹒４４
萬輛，上汽通用五菱批發銷量１﹒１萬輛。（ｃａ）
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