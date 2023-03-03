《經濟通通訊社３日專訊》乘聯會數據顯示，綜合預估２月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷

量５０萬輛，環比１月增３０％，同比去年２月增６０％。預計２月新能源車市開門紅基本實現

，實現同比和環比較大幅度增長。

根據初步數字，比亞迪２月新能源批發銷量１９﹒１６萬輛，特斯拉中國批發銷量７﹒４４

萬輛，上汽通用五菱批發銷量１﹒１萬輛。（ｃａ）

