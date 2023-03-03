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AH股新聞

03/03/2023 13:30

【ＦＯＣＵＳ】競逐芯片戰爭，中美齊「晒馬」

　　【ＦＯＣＵＳ】高通、華為、ＮＶＩＤＩＡ（英偉達）、ＡＭＤ、Ｉｎｔｅｌ……科技巨頭
借世界移動通信大會　（ＭＷＣ　２０２３）爭奇鬥艷，北京、華盛頓圍繞晶片的未來之爭白熱
化同升級。一邊是中國誓言發揮新型舉國體制優勢，發展集成電路產業，並全面建設「數字中國
」；另一邊是美國《晶片法案》正式生效，擬２０３０年前在本土擁有至少兩個大型前沿邏輯芯
片工廠新集群。隨著雙方公開「晒馬」，科技戰注定愈演愈烈。
　
＊華為ＭＷＣ展示５﹒５Ｇ技術＊
　
　　俗稱「巴（巴塞羅那）展」的ＭＷＣ周四（２日）落幕，遭美國圍追堵截的華為成為現場焦
點。除了摺疊智能手機Ｍａｔｅ　Ｘｓ　２、智能手錶ＷＡＴＣＨ　ＧＴ　Ｃｙｂｅｒ等吸睛，
展示的集成電路板更因所載晶片被覆蓋，而倍添神秘。此被解讀為刻意保護供應商來源，或向對
手隱藏商業機密，無論如何，都折射芯片競爭波譎雲詭。
　　ＭＷＣ上另一顯示行業激烈競爭的景象是，華為展示５﹒５Ｇ技術，Ｉｎｔｅｌ推出能令運
營商逾半網絡虛擬化的處理器，ＮＶＩＤＩＡ預告ＡＩ－ｏｎ－５Ｇ解決方案，高通力助智能手
機廠商開發衛星通信功能……相比商場短兵相接，跟值注目的是大國戰略，而中美兩國近日都動
作頻頻。
　
＊發揮新型舉國體制優勢＊
　
　　先是中共中央、國務院周一（２７日）印發《數字中國建設整體布局規劃》，指建設「數字
中國」是推進中國式現代化的重要引擎，通過布局「數字基礎設施」和「數據資源體系」兩大基

，目標是到２０３５年，數字化發展水平進入世界前列。
　　就在昨日（２日），國務院副總理劉鶴主持集成電路企業座談會，強調集成電路關系國家安
全和中國式現代化進程，必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。遭美國列入
出口管制清單的內地晶片大廠長江存儲，近日獲國家集成電路大基金二期認繳出資１２９億元人
幣。
　　再看美國，商務部周二（２８日）宣布開放芯片業就３９０億美元聯邦基金資助的融資申請
，條件之一是，申請者在取得資金的十年內，須限制在受關注的外國擴大半導體製造能力。其並
提出，在２０３０年前，美國擁有至少兩個大型前沿邏輯芯片工廠新集群，成為多個大批量先進
封裝設施的所在地，大批量生產領先的存儲芯片等。
　
＊制裁大棒勢愈頻密揮舞＊
　
　　中美齊齊以國家之力扶持芯片發展，但從去年爆發的國家集成電路大基金貪腐案，到台積電
創始人張忠謀告誡美國「以為靠花大錢就可進佔晶片製造市場是太天真」，乃至日本當年向客機
業投入巨資欲跟波音分一杯羹無疾而終，能否突破行政局限的魔咒，駕馭複雜市場和前瞻技術視
野？或許只有時間才知道答案。
　　唯一可以肯定的是，當拜登認定芯片是基礎設施，華盛頓政圈將此視作「跟石油一樣重要
……沒有芯片，公司、國家和軍隊就無法運作」，華府手中的Ｅｎｔｉｔｙ　Ｌｉｓｔ（實體清
單）、ＣＭＩＣ（中國軍工複合體）、ＳＤＮ（特別指定國民與禁止人員名單）等制裁大棒，勢
愈來愈頻密揮舞。
　　就在昨日，美國商務部再將２８家中國公司列入實體清單實施出口限制，而華府據報正考慮
撤銷向高通、Ｉｎｔｅｌ等發放向華為銷售的出口許可證。隨著中國芯片公司加緊囤積材料及設
備，應對美國游說荷蘭、日本收緊對華出口管制正式實施，科技鐵幕落下，且看兩會如何演繹核
心科技「自力更生」。

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