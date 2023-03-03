《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部長秦剛於二十國集團（Ｇ２０）外長會期間與澳洲外

長黃英賢會見時表示，中澳要落實好兩國領導人峇里島會晤重要共識，切實尊重彼此核心利益和

重大關切，珍惜呵護雙邊關係企穩向好的積極勢頭。

秦剛稱，兩國已重啟或恢復外交、經貿等機制性對話磋商，要繼續推進各層級對話交流。雙

方要正確看待並妥善處理分歧，解決好各自合理關切。希望澳方為中國企業赴澳投資興業提供公

平、公正、非歧視的營商環境。

黃英賢預祝中國全國兩會圓滿成功，表示良好的澳中關係符合雙方共同利益，她願重申將堅

持管理好兩國分歧。澳方將共同落實好新一輪澳中外交與戰略對話成果，完全贊同恢復兩國更多

機制性對話。澳中經貿投資合作互惠互利，澳方歡迎中方赴澳投資，將平等對待中國企業。中國

是促進世界和平、穩定、繁榮的關鍵力量，希望中方為解決烏克蘭危機發揮重要影響。



＊澳洲智庫指中國在３７項關鍵新興技術領先＊



澳洲戰略政策研究所用了一年時間，對４４項技術領域進行追蹤，發現中國在其中３７個領

域佔先，包括電池、超音速、以及５Ｇ同６Ｇ等先進射頻通訊。美國只是在疫苗、量子電腦運算

及太空發射系統等其餘７項技術處於領導地位。在部份技術領域，全球前十大研究機構全部設在

中國。報告指，中國透過從海外獲得的知識來加強研究，五分之一的中國頂尖研究人員曾在五眼

聯盟國家，即美國、英國、澳洲、加拿大及新西蘭接受培訓。報告建議西方國家增加對科研的投

資，創建安全的供應鏈，將戰略關鍵技術升級。（ｃａ）

