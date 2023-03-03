《經濟通通訊社３日專訊》據內媒報道，恒大（０３３３３）主席許家印於２月２８日主持

召開集團月度工作會議，提出要在３月份推出１萬套現房大優惠，實現一季度業績開門紅。此次

活動擬在內地２６０個城市同步啟動，產品涵蓋住宅、商舖和車位等不同物業類型，滿足不同群

體的各種需求。



＊人行指恒大等房企患上嚴重「高血壓」＊



人民銀行副行長潘功勝在今早舉行的國新辦發布會上表示，２０２１年下半年以來，以恒大

為代表的部分房企由於長期高槓桿、高負債、高周轉經營患上嚴重的「高血壓」。針對房地產市

場出現的調整，金融監管部門出台了「金融１６條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場

平穩運行，出台了改善優質房企資產負債表計劃等。隨著疫情形勢的好轉和疫情防控政策的調整

，前期出台政策的作用空間大幅改善，近期房地產市場交易活躍性有所上升，房企尤其是優質房

企融資環境明顯改善。



＊恒大２月銷售重回中國房企銷售排行榜３０強＊



根據克而瑞等機構統計數據，２月份恒大單月銷售額４６﹒８億元人民幣，按月增長

１４１％，按年暴增６６７％，重新回到中國房企銷售排行榜３０強。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，恒大此次推出了現房銷售的模式，恰也說明其對於市場的

痛點有更多的理解，未來或也形成一種新的營銷打法，即哪家房企現房項目多、現房質量好，哪

家企業就可以具備更好的市場競爭能力。（ｃａ）



