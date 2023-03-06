《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國去年經濟增速３％，美國經濟增速

２﹒１％，對於中美經濟總量差距在擴大，國家發改委副主任趙辰昕表示，中美ＧＤＰ總量比較

，各國在做ＧＤＰ總量核算的時候，用的都是本幣現價計算的名義ＧＤＰ，物價因素會在名義

ＧＤＰ規模核算中產生重要影響。去年美國高通脹，ＣＰＩ、ＰＰＩ同比分別增長８％、

１６﹒５％，而中國去年物價非常平穩，ＣＰＩ、ＰＰＩ分別上漲２％、４﹒１％。「美國的高

通脹大幅拉高了名義ＧＤＰ規模，當然生活在高通脹水平之下，老百姓到底有沒有獲得感，相信

本國的居民最有體會。」

趙辰昕並表示，ＧＤＰ總量比較，還要將以人民幣計價的中國ＧＤＰ規模折算成美元計價，

匯率在其中也會產生重要影響。為遏制國內高通脹，美聯儲２０２２年全年加息７次共４２５個

基點，聯邦基金利率達到２００７年以來的最高水平。美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶

值，人民幣匯率也受到一定程度影響，在做ＧＤＰ總量規模折算的時候又產生一定幅度的縮減。

在觀察分析這些經濟數據，分析出真實、準確的含義作一些參考。

