《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》今年新增地方專項債額度的３﹒８萬億元人

民幣，國家發改委副主任楊蔭凱表示，目前地方政府專項債券已成為地方政府建設項目的重要資

金來源，下一步，發改委將指導地方持續做好專項債券項目謀劃儲備和前期工作，按照分批申報

、滾動推進的方式，加強項目審核把關，督促地方按照「資金要素跟著項目走」的要求，全部從

發改委篩選形成的備準項目清單中選擇項目安排發行。他特別說明，納入準備項目清單的都是符

合規劃、政府主導、早晚要幹、有一定收益的基礎設施和公共服務項目。同時，將在目前交通、

能源、農林水利、社會事業、市政和產業園區、新型基礎設施等投向領域的基礎上，會同有關方

面積極研究進一步擴大專項債券投向領域。



＊加快交通、水利、能源等重大基礎設施建設＊



他表示，今年將聚焦短板領域和薄弱環節，加快推進重點領域建設。有序實施「十四五」規

劃１０２項重大工程。加強糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全等領域建設。加快交通、水

利、能源等重大基礎設施建設。加強制造業和高技術產業投資，系統布局新型基礎設施。加快推

進城市燃氣管道等老化更新改造、城市內澇治理和社會事業等民生領域建設。今年擬安排中央預

算內投資６８００億元人民幣。下一步，將進一步優化投資結構，集中力量辦好國家層面的大事

難事急事。積極組織做好地方政府專項債券項目準備工作，督促地方加快專項債券發行使用和項

目開工建設。持續推動去年開工的政策性開發性金融工具項目加快建設，努力形成更多實物工作

量。

此外，加強項目儲備，持續提高投資項目前期工作質量。指導地方持續儲備一批既利當前、

又利長遠的重點項目，持續為擴大有效投資打好基礎。推動地方深化項目前期研究論證，切實提

高項目前期工作的質量和效率。協調有關方面加強項目用地、環評等要素保障。建立健全民間投

資參與重大項目建設機制，用好社會資本投融資合作對接機制，鼓勵更多民間資本參與國家重大

工程和補短板項目建設。引導民間資本通過多種方式盤活存量資產。推動高質量民間投資項目發

行基礎設施ＲＥＩＴｓ。

