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AH股新聞

06/03/2023 11:42

《駐京專電》發改委：做好四方面工作，消費能夠成為增長主拉動力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》對於中國目前的消費形勢，國家發改委副主
任李春臨表示，總體來看，中國消費市場呈現快速恢復態勢，當前一些制約消費釋放的不確定因
素正在逐步消除，隨著消費潛力的快速釋放，上半年消費領域主要指標增速有望逐步回升。展望
全年，消費能夠成為經濟增長的主拉動力，更好發揮對經濟增長的基礎性作用。
　
＊制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件＊
　
　　下一步重點做好四個方面工作：一是多措並舉推動消費平穩增長。制定出台關於恢復和擴大
消費的政策文件，圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面
出台務實有效的政策舉措，釋放居民消費潛力。
　　二是增強居民消費能力。消費能力來自於就業、來自於收入，所以一定要創新就業、收入分
配和消費全鏈條良性循環促進機制，多渠道增加城鄉居民收入，做好基本消費品保供穩價工作，
使居民有穩定收入能消費，沒有後顧之憂敢消費。
　　三是改善消費環境。進一步完善促消費體制機制，研究制定關於營造放心消費環境的政策文
件，健全標準質量管理體系，完善消費爭議多元化解機制，在線消費糾紛調解機制，持續優化消
費環境，讓老百姓獲得感強願消費。
　　四是培育消費新增長點。大力倡導綠色消費、新型消費，支持住房改善、新能源汽車、養老
服務、教育醫療文化衛生體育等重點領域的消費，鼓勵發展消費新業態新模式新場景，進一步激
發消費市場活力。

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