《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發改委副主入任李春臨表示，２０２３

年，國際能源供需形勢不確定性因素較多，國內經濟恢復發展帶動能源需求穩定增長，不過，區

域性、時段性能源供需矛盾依然存在。為做好能源保供穩價，繼續加強能源產供儲銷體系建設，

綜合施策保障能源安全穩定供應。



＊保障能源進口多元穩定，守住民生用能底線＊



重點做好四個方面的工作：一是增加能源生產供應。持續提升電力供給能力，大力推進以沙

漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，配套建設必要的調峰電源，統籌增加發電

有效出力。加大國內油氣勘探開發投入，推動油氣增儲上產。穩定煤炭生產供應，加強清潔高效

利用。保障能源進口多元穩定。

二是持續夯實能源儲備。建立健全能源儲備體系，加強煤炭儲備能力建設，構建穩定高效的

油氣儲備系統，持續提升全國應急備用和調峰電源能力。

三是保持能源價格穩定。密切關注能源市場供需和價格變化，以煤炭為「錨」，做好能源保

供穩價工作，多措並舉抓好煤炭價格調控監管，通過穩煤價進而穩電價，努力穩住國內能源價格

「大盤」。

四是堅決守好民生用能底線。推動發電供熱用煤、民生用氣中長期合同實現全覆蓋。統籌做

好煤炭、天然氣、電力、成品油等能源互濟互保，加快提升能源頂峰保供能力。加強電力供需監

測預警，進一步細化需求側負荷管理預案，牢牢守住民生用能底線。

