《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家主席習近平參加他所在的十四屆全國人

大一次會議江蘇代表團審議。習近平指出，要加快實現高水平科技自立自強，堅持把發展經濟的

著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化。

習近平指出，加快實現高水平科技自立自強，是推動高質量發展的必由之路。在激烈的國際

競爭中，要開闢發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，從根本上說，還是要依靠科技創新

。著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性、引領性科技攻關，努力突

破關鍵核心技術難題，在重點領域、關鍵環節實現自主可控。要強化企業主體地位，推進創新鏈

產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，促進科技型中小微企業健康

成長，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，著力打造具有全球影響力的產業科技創新中心。



＊加快發展數字經濟＊



習近平又強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產

業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強省

，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。要按照構建高水平社會主義市場經濟體制、推

進高水平對外開放的要求，深入推進重點領域改革，統籌推進現代化基礎設施體系和高標準市場

體系建設，穩步擴大制度型開放。

