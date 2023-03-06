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AH股新聞

06/03/2023 08:50

【兩會焦點】王文濤：建議台商高度關注ＲＣＥＰ，獲得更廣闊市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部部長王文濤在出席全國人大台灣代表
團全體會議時表示，大陸是台灣最大的貿易夥伴和順差來源，下一步將推動兩岸經貿關係深入發
展，助力台胞台企更好融入大陸新發展格局，重點從三方面發力，包括深化兩岸貿易合作、促進
兩岸產業合作以及加強經貿政策支持。
　　王文濤又建議台商高度關注《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），在陸台企可享受
成員方關稅及原產地規則優惠，借助大陸面向ＲＣＥＰ夥伴國家，從而獲得更廣闊的市場。

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