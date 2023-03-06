《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國新辦舉行「權威部門話開局」系列主題新

聞發布會，國家發改委副主任趙辰昕出席發布會時表示，過去十年綜合表現十分亮眼。國內生產

總值邁上１２０萬億元新台階，增量６﹒１萬億元相當於一個中等國家全年的ＧＤＰ；在全球通

脹達到４０多年新高的情況下，中國居民消費價格（ＣＰＩ）上漲２％；城鎮新增就業１２０６

萬人，超額完成年度目標任務；國際收支保持基本平衡，截至去年底中國外匯儲備穩定在３﹒１

萬億美元水平之上。

綜合來看，中國經濟在主要經濟體中的表現非常突出。在多重不確定因素疊加衝擊下，取得

這樣的成績是非常不容易，值得倍加珍惜。發展質量穩步提升。創新引領發展的作用持續增強，

全社會研發投入首次超過３萬億元、與ＧＤＰ比值提升到２﹒５５％，全球創新指數排名提升至

第１１位。產業、區域、投資、消費、貿易等領域結構調整步伐加快，綠色循環低碳發展扎實推

進，脫貧攻堅成果持續鞏固，社會保障體系不斷完善，公共服務水平穩步提高。安全發展基礎不

斷夯實。財政金融運行總體穩健，國際收支狀況良好，這都是安全發展的重要基礎；糧食生產「

十九連豐」，連續８年穩定在１﹒３萬億斤以上；能源產供儲銷體系建設加快，能源供應總體平

穩；重要產業鏈供應鏈安全保障能力不斷提升。

