《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大周日（５日）在人民大會堂開幕，

國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告，將今年的發展主要預期目標定為：國內生產總

值（ＧＤＰ）增長５％左右，較去年目標低０﹒５個百分點，是市場預期的下限；積極的財政政

策要加力提效，赤字率擬按３％安排；擬發地方政府專項債３﹒８萬億元（人民幣．下同）；城

鎮新增就業１２００萬人左右，城鎮調查失業率５﹒５％左右；居民消費價格漲幅３％左右，居

民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在１﹒３

萬億斤以上。

李克強強調，在推進中國式現代化時須堅持穩中求進工作的總基調，要「突出做好穩增長丶

穩就業丶穩物價工作」，保持社會大局穩定，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，

形成共促高質量發展合力。



＊過去一年遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊＊



李克強稱，過去一年國家經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，黨和國家高效統

籌疫情防控和經濟社會發展，根據病毒變化和防疫形勢，優化調整疫情防控措施。面對經濟新的

下行壓力，果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，出台實施穩經濟一攬子政策和接續

措施，部署穩住經濟大盤工作，加強對地方落實政策的督導服務，支持經濟大省勇挑大樑，突出

穩增長、穩就業、穩物價，推動經濟企穩回升。

過去一年全國ＧＤＰ增長３％，年末城鎮調查失業率降至５﹒５％，居民消費價格上漲２％

，貨物進出口總額增長７﹒７％，在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成

全年發展主要目標任務。

