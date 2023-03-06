《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大５日在北京人民大會堂開幕，國務

院總理李克強作任內最後一份政府工作報告。完成約一小時的報告後，李克強向台下深深一鞠躬

，結束其１０年的任期。

回顧過去一年和過去五年，李克強表示，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發

展穩定任務，國家實現經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，國家發展取得來

之極為不易的新成就。過去一年國家經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，黨和國家

高效統籌疫情防控和經濟社會發展，根據病毒變化和防疫形勢，優化調整疫情防控措施。面對經

濟新的下行壓力，果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，出台實施穩經濟一攬子政策

和接續措施，部署穩住經濟大盤工作，加強對地方落實政策的督導服務，支持經濟大省勇挑大樑

，突出穩增長、穩就業、穩物價，推動經濟企穩回升。



＊外部打壓遏制不斷上升，需求不足仍是突出矛盾＊



李克強在報告中指出，中國仍處於社會主義初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出。當

前發展面臨諸多困難挑戰。外部環境不確定性加大，全球通脹仍處於高位，世界經濟和貿易增長

動能減弱，外部打壓遏制不斷上升。國內經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛

盾，民間投資和民營企業預期不穩，中小微企業和個體工商戶有不少困難，穩就業任務艱巨，一

些基層財政收支矛盾較大。

房地產市場風險隱患較多，一些中小金融機構風險暴露。發展仍有不少體制機制障礙。科技

創新能力還不強。生態環境保護任重道遠。防災減災等城鄉基礎設施仍有明顯薄弱環節。一些民

生領域存在不少短板。形式主義、官僚主義現象仍較突出。一些領域、行業、地方腐敗現象時有

發生，人民群眾對政府工作意見和建議應予重視。

