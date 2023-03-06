《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》時隔７年後，立法法迎來重要修改。全國人

大常務委員會副委員長王晨在人大開幕上就立法法修正草案作說明時表示，立法法是規範國家立

法制度和立法活動、維護社會主義法治統一的基本法律。修改立法法是新時代加強黨對立法工作

的全面領導，通過法治保證黨的路線方針政策和決策部署貫徹執行的必然要求。

立法法修正草案共３７條，（一）完善立法的指導思想和原則。一是對立法的指導思想與時

俱進作了完善，明確習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，明確立法應當貫徹新發展

理念。二是完善依憲立法、依法立法原則，明確立法應當符合憲法的規定、原則和精神。三是完

善民主立法原則，明確立法應當堅持和發展全過程人民民主，尊重和保障人權，保障和促進社會

公平正義。四是明確立法應當倡導和弘揚社會主義核心價值觀。五是明確立法決策與改革決策相

銜接相統一的原則要求。



＊「法律委員會」修改為「憲法和法律委員會」＊



（二）明確合憲性審查相關要求。一是明確法律案起草和審議過程中的合憲性審查要求。二

是明確備案審查工作中的合憲性審查要求。三是將現行立法法中的「法律委員會」修改為「憲法

和法律委員會」。

（三）完善立法決策與改革決策相銜接、相統一的制度機制。一是完善全國人大及其常委會

專屬立法權規定。二是對授權決定的規定作出完善。三是明確國務院可以決定在規定期限和范圍

內暫時調整或者暫時停止適用行政法規的部分規定。

（四）完善全國人大及其常委會立法權限、立法程序和工作機制。根據實踐做法，對全國人

大授權常委會立法、組織代表研讀討論法律草案、特殊情況下的緊急立法程序、法律案的終止審

議程序、有關國家機關提出法律解釋案、統籌立改廢釋纂、專項立法計劃、編制立法技術規範、

加強立法宣傳工作、基層立法聯系點等作出規定。

（五）適應監察體制改革需要補充相關內容。



＊擴大設區的市、自治州的立法權限＊



（六）完善地方性法規、規章的制定權限和程序。一是擴大設區的市、自治州的立法權限，

將「環境保護」修改為「生態文明建設」，增加規定「基層治理」。二是增加規定區域協同立法

。三是擴大規章的制定主體。

（七）完善備案審查制度。一是完善主動審查、專項審查相關規定。二是建立健全備案審查

銜接聯動機制。三是明確法律法規清理制度。

根據立法工作安排，全國人大常委會法工委於２０２２年初啟動立法法修改工作，經廣泛征

求各方面意見和認真研究，提出了立法法修正草案。２０２２年１０月，十三屆全國人大常委會

第三十七次會議對立法法修正草案進行了初次審議。２０２２年１２月，十三屆全國人大常委會

第三十八次會議對立法法修正草案進行了再次審議，決定將立法法修正草案提請十四屆全國人大

一次會議審議。

