《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大開幕，工信部部長金壯龍５日在「

部長通道」上表示，中國工業經濟總體回穩向好，工業增加值已經首次突破４０萬億元（人民幣

．下同）大關，工業規模以上增加值已經達到按年增長３﹒６％，工業在經濟大盤中的壓艙石作

用進一步顯現。從經濟運行的態勢來分析，今年１月、２月，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）在

５０以上，說明製造業處於景氣區間，內地工業處於回升向好的態勢。

金壯龍又提到，今年工業經濟發展有不少有利因素，疫情防控取得重大決定性勝利，存量政

策、增量政策疊加發力，會進一步釋放市場主體活力、釋放居民消費潛力、釋放產業升級動力。

今年工業經濟有望回升向好。要穩住新能源汽車大宗消費，同時繼續開展智能家電、綠色建材下

鄉活動，並推動製造業「三品」行動。



＊鼓勵工業大省勇挑大梁＊



金壯龍介紹，要促進重點行業的增長。工業行業中有一部分行業規模比較大，比如電子、汽

車、鋼鐵、有色、石化等行業。「要千方百計、想方設法穩住這些行業。」此外要加大投資。鼓

勵金融機構、資本市場加大對製造業支持力度。充分發揮政府產業投資基金的引導作用，帶動社

會資本加大投入。同時，做好外資項目的服務和保障，鼓勵外資擴大在華投資。

金壯龍稱，支持東部地區加快發展先進制造業，鞏固提升出口優勢。支持中西部地區積極承

接產業轉移，打造新的增長極。支持東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業。同

時，發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等協同效應。要鼓勵工業大省勇挑大梁，支持各地加大

製造業發展。



＊今年將新建開通５Ｇ基站６０萬個，加快６Ｇ研發＊



對於５Ｇ發展，他表示，中國已經建成了超過２３４萬個５Ｇ基站。從應用方面來說，比如

５Ｇ移動電話用戶已經超過了５﹒７５億用戶；在行業應用方面，國民經濟有９７個大類，一半

以上用了５Ｇ。比如在采礦、港口、電力、大飛機制造等都應用了５Ｇ。今年將新建開通５Ｇ基

站６０萬個，今年將超過２９０萬個基站，加快６Ｇ研發。

