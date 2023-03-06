《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發改委副主任李春臨表示，今年受地緣

政治衝突、輸入性通脹風險等多重因素影響，國內物價運行仍然面臨一些不確定、不穩定的因素

。但要看到，中國糧食「十九年連豐」，多年保持在１﹒３萬億斤糧食以上，糧食豐收是保障物

價平穩的最大「壓艙石」。同時，生豬產能合理充裕，商品供應充足，能源保障有力，保供穩價

體系進一步健全。可以說保持物價平穩運行的基礎十分堅實，有信心、有能力實現今年全年

ＣＰＩ的預期目標。今年ＣＰＩ預期目標是３％。



＊緊盯國際國內變化，強化大宗商品保供穩價＊



李春臨指出，要突出做好四方面的工作：一是進一步強化監測預測預警。緊盯國際國內重點

大宗商品和重要民生商品市場變化，加強供需和價格走勢分析研判，及時採取針對性調控措施。

二是進一步強化重要民生商品保供穩價。全面落實國家糧食安全戰略，壓實「菜籃子」市長

負責制，穩定生產供應，加強產銷銜接，開展儲備調節，保障市場供應。

三是進一步強化能源等大宗商品的保供穩價。穩定煤炭生產，加強儲備能力建設，持續抓好

煤炭價格調控監管，引導煤炭價格運行在合理區間。加大國內油氣、礦產資源的勘探開發力度，

推動增儲上產，增強供給保障能力。

四是進一步強化市場監管和預期引導。加強現貨期貨市場的聯動監管，嚴厲打擊囤積居奇、

哄抬價格等違法違規行為。加強政策宣傳和信息發布解讀，及時回應社會關切。

