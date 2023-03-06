《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強在政府工作報告提出，今年國內生產總值

（ＧＤＰ）增速預期目標定為５％左右。招商證券發布報告指，這個目標較為保守，是留有餘地

的目標，超額完成可能性較高。不過要達成目標還需政策支持，穩增長政策仍有空間。

報告指，歷來政府工作報告所制定的目標一般都會留有餘地。２０１３－２０１９年，中國

實際完成的ＧＤＰ增速平均要高於目標０﹒２個百分點；即使再加上疫情３年，實際完成增速仍

比目標增速高０﹒１個百分點。

另外，從地方ＧＤＰ目標看，今年存在超額完成經濟增速的可能性。２０１８年地方ＧＤＰ

加權平均的經濟增長目標與全國目標之差為０﹒６個百分點。今年全國ＧＤＰ目標為５％，地方

加權平均的目標為５﹒６％。其中，今年地方ＧＤＰ增速目標也是較為保守的數字，６個經濟大

省在去年低基數的前提反而制定了比２０２２年更低的經濟增長目標。



＊今年淨出口對ＧＤＰ拉動很有可能為負＊



報告又指，雖然今年ＧＤＰ目標超額完成的可能性不低，但這並不意味著穩增長政策可以輕

易退出。在外需拉動有較大不確定的背景下，內需成色決定了今年經濟的復甦成色。假設

２０２３年淨出口拉動將為０％，要完成５％的增速目標，也就意味著消費對ＧＤＰ的拉動要超

過３％。疫情前，消費對ＧＤＰ增速最低拉動水平３﹒５％出現在２０１９年，當年社零增速為

８％。何況，今年淨出口對ＧＤＰ增速的拉動很有可能為負。因此，５％左右的經濟增長目標並

不是可以「躺平」的目標，依然需要政策的支持。（ｌｃ）

