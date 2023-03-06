《經濟通通訊社６日專訊》中證監３日公布，已指導證券交易所制定《保險資產管理公司開

展資產證券化業務指引》，支持公司治理健全、內控管理規範、資產管理經驗豐富的優質保險資

產管理公司參與開展資產證券化（ＡＢＳ）及不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）業務。

《指引》明確了保險資產管理公司申請開展ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務的制度機制安排：一是

申請條件。要求開展ＡＢＳ業務的保險資產管理公司應當治理健全，業務制度完備，部門和人員

配置到位，資產管理能力較強。符合條件的保險資產管理公司，可以按規定開展ＲＥＩＴｓ業務

。

二是申請程序。保險資產管理公司可同步向滬深交易所提交申請文件，證券交易所按照相關

規則及《業務指引》的規定開展評估工作。

三是自律監管。證券交易所對保險資產管理公司開展ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務實施自律監管

，並根據監管需要開展業務檢查。

中證監表示，下一步，將會同銀保監等有關方面，鼓勵符合條件的保險資產管理公司積極開

展ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務，推動其他類型優質金融機構擔任ＡＢＳ管理人，暢通基礎設施資產

入市渠道，促進形成存量資產和新增投資的良性循環，加強市場監管，維護市場良好生態，促進

提升交易所債券市場服務實體經濟質效。（ｌｃ）

