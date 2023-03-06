《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強昨日作政府工作報告提出，今年國內生產總值

（ＧＤＰ）增速預期目標定為５％左右。華泰證券發布報告指，５％的增速目標位於此前預期的

區間下限，可能是去年１２月中央經濟工作會議時就已經定下的目標，當時正值政府換屆期間，

延續此前基調在情理之中、且主要意在延續此前穩增長初衷。

華泰證券表示，較彼時而言，國內疫情流行期度過時間明顯更短、復甦提前且走勢更強，同

時外需表現亦優於此前市場預測－－歐洲陷入衰退概率下降、而美國經濟軟著陸概率提升。所以

，政府換屆完成、政策執行之際，不排除實際經濟增長高於此前制定目標。



＊預計降息降準空間有限＊



除了增長目標之外，政府工作報告尤為重視擴大內需，把恢復和擴大消費擺在優先位置，多

渠道增加城鄉居民收入。此外，「穩就業」中重點強調了促進青年特別是高校畢業生就業。具體

看，２０２３城鎮調查失業率需控制在５﹒５％左右、城鎮新增就業１２００萬人左右。

宏觀政策方面，穩健的貨幣政策要精準有力，華泰預計，今年結構性貨幣政策工具將繼續承

接一部分穩增長的「準財政」職能。報告提到去年「新發放企業貸款平均利率降至有統計以來最

低水平」，預計降息降準空間有限。提及政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，預計將沿

用政策性開發性金融工具、再貸款等貼息工具拉動民間投資。

房地產政策表述中增加了「支持改善性住房需求」，預計在「房住不炒」原則下，房產需求

端政策堅持「一城一策」，在執行層面有望有一定靈活度。此外，還明確提及有效防範化解優質

頭部房企風險、改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展，意味著有房價下跌

壓力的城市需求端政策有望進一步放鬆。（ｌｃ）

