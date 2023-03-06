《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５０３﹒４億元，買盤超賣盤，流入１６﹒６億元，佔每日額度３﹒１９％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０３﹒２２億元，買盤超賣盤，流入
１６﹒７８億元，佔每日額度３﹒９９％。
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06/03/2023 16:43
《滬港通》北上全日流入１６﹒６億，南下全日流入１６﹒８億
《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５０３﹒４億元，買盤超賣盤，流入１６﹒６億元，佔每日額度３﹒１９％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０３﹒２２億元，買盤超賣盤，流入
１６﹒７８億元，佔每日額度３﹒９９％。
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