《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１４﹒１８億元，買盤超賣盤，流入５﹒８２億元，佔每日額度１﹒１２％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒６９億元，買盤超賣盤，流入
２３﹒３１億元，佔每日額度５﹒５５％。
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06/03/2023 16:43
《深港通》北上全日流入５﹒８億，南下全日流入２３﹒３億
《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１４﹒１８億元，買盤超賣盤，流入５﹒８２億元，佔每日額度１﹒１２％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒６９億元，買盤超賣盤，流入
２３﹒３１億元，佔每日額度５﹒５５％。
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