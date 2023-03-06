  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/03/2023 18:30

兗礦能源業績快報：去年純利升８９％至３０７﹒６１億人幣

　　《經濟通通訊社６日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，２０２２
年度純利按年升８９﹒２％至３０７﹒６１億元（人民幣．下同），基本每股收益６﹒３元，營
業收入按年升３３﹒６８％至２０３１﹒８３億元。（ｂｎ）
　
　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰06/03/2023 18:03  【中國監管】據報中國將設數據監管機構，監管數據存儲及平台經濟

其他AH股新聞
More

06/03/2023 17:50  【內房困局】世茂集團子公司突換會計師，審計去年財務報表

06/03/2023 17:47  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

06/03/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７３億元，買中移動沽建行

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金