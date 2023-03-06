《經濟通通訊社６日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，２０２２
年度純利按年升８９﹒２％至３０７﹒６１億元（人民幣．下同），基本每股收益６﹒３元，營
業收入按年升３３﹒６８％至２０３１﹒８３億元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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06/03/2023 18:30
兗礦能源業績快報：去年純利升８９％至３０７﹒６１億人幣
《經濟通通訊社６日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，２０２２
年度純利按年升８９﹒２％至３０７﹒６１億元（人民幣．下同），基本每股收益６﹒３元，營
業收入按年升３３﹒６８％至２０３１﹒８３億元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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