《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大一次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第一次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強作政

府工作報告指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮新增就業

１２００萬人左右，城鎮調查失業率５﹒５％左右等。



習近平：牢牢把握高質量發展這個首要任務

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調，高質

量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長

，視質量為生命，以高質量為追求。



擴內需穩外貿促開放，推動經濟運行整體好轉

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５日提請審議的政府工作報告提出了今年發展主要預期目標。其中，國內生產總值增長５％左右

。專家認為，這一目標既體現了穩增長、穩就業、穩物價的要求，有利於向市場傳遞積極信號，

提振信心，引導預期。





《上海證券報》



十四屆全國人大一次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第一次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強作政

府工作報告指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長５％左右；城鎮新增就業

１２００萬人左右，城鎮調查失業率５﹒５％左右等。



習近平：牢牢把握高質量發展這個首要任務

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調，高質

量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長

，視質量為生命，以高質量為追求。



首場「部長通道」傳遞信心與決心

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工業回升向好、科技創新引領、守好生態環境底線??在３月５日開啟的十四屆全國人大一次會

議首場「部長通道」上，工信部部長金壯龍、科技部部長王志剛、環境部部長黃潤秋分別介紹了

２０２３年的重點工作，標注了經濟高質量增長的實施路徑。





《證券時報》



十四屆全國人大一次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第一次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。近３０００名新一屆全

國人大代表肩負人民重托出席盛會，認真履行憲法和法律賦予的神聖職責。



習近平：牢牢把握高質量發展這個首要任務

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調，高質

量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須更好統籌質的有效提升和量的合理增長

，視質量為生命，以高質量為追求。



瞄準５％預期目標，繪就高質量發展路線圖

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第十四屆全國人民代表大會第一次會議５日在京召開，國務院總理李克強作政府工作報告提出，

２０２３年，國內生產總值（ＧＤＰ）增速預期目標定為５％左右、城鎮新增就業１２００萬人

左右、財政赤字率擬按３％安排等。（ｌｃ）

