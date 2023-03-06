《神州經脈》今日是全國兩會召開後首個交易日。在政府工作報告提出的５％略為保守的經

濟目標之下，宏觀政策實施力度或不如去年，加上政府工作報告提到的要有效防範化解重大經濟

金融風險，金融股普遍走低。Ａ股市場表現疲弱。滬綜指收跌０﹒１９％，守住三千三關口。深

成指數下跌０﹒０８％。創業板指數表現抗跌，收升０﹒３８％。兩市全日成交額為９５０９億

元（人民幣．下同），相比前一交易日大幅上漲了９﹒４％。而陸股通淨流入不足１億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國人大５日在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告，將今

年的發展主要預期目標定為：國內生產總值（ＧＤＰ）增長５％左右，較去年目標低０﹒５個百

分點，是市場預期的下限；積極的財政政策要加力提效，赤字率擬按３％安排；擬發地方政府專

項債３﹒８萬億元；城鎮新增就業１２００萬人左右，城鎮調查失業率５﹒５％左右；居民消費

價格漲幅３％左右。



２﹒ 國家主席習近平５日下午參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。習近平

指出，要加快實現高水平科技自立自強，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新

型工業化。從根本上說，還是要依靠科技創新。著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學

家領銜進行原創性、引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域、關鍵環節實現

自主可控。



３﹒ 今年的政府工作報告提出，要有效防範化解重大經濟金融風險，特別指出要金融、頭部房

企及地方政府債務風險。報告指，要深化金融體制改革，完善金融監管，壓實各方責任，防止形

成區域性、系統性金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴

張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，

遏制增量、化解存量。



４﹒ 發改委副主任趙辰昕今日在國新辦新聞發布會上表示，今年５％左右的經濟增速目標符合

經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益。中

國仍是發展中國家，發展是第一要務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長；

同時，統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作。



５﹒ 發改委副主任李春臨在今日舉行的國新辦新聞發布會上表示，展望全年，消費能夠成為經

濟增長的主拉動力。下一步要做好四個方面工作，包括制定出台關於恢復和擴大消費的政策文件

，圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面出台務實有效的

政策舉措。多渠道增加城鄉居民收入，特別是提高中低收入居民的消費能力；營造良好的消費氛

圍，提振消費信心；培育文化和旅遊消費新業態新場景，發展夜間文化和旅遊經濟，支持各地舉

辦文化和旅遊消費惠民活動。



６﹒ 瑞銀將今明兩年中國ＧＤＰ增速預測從４﹒９％和４﹒８％分別上調至５﹒４％和

５﹒２％。主要原因是市場所擔心的「第二輪」新冠疫情並未兌現；近期３０個大中城市房地產

銷售已反彈至接近２０１９年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期；海外經濟

增長較此前預期更有韌性，國內政策支持也有可能會進一步加碼。



７﹒ 據《路透》引述知情人士報道，由於中國併購活動放緩，美國銀行和花旗集團在亞洲已裁

減了一些投行職位。知情人士透露，美國銀行上星期在香港裁掉約６個投行職位，花旗則在其中

國投行團隊裁減４人。據了解，花旗正展開的裁員規模，不到全球員工總數的１％。



８﹒ 政府工作報告提出，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元中

間價今上升１６６點子，但人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）則收跌１９２點子，創自２月

２８日以來近一周新低，全日在６﹒９０３０至６﹒９２５５之間波動。（ｌｃ）

