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AH股新聞

06/03/2023 17:00

《鍾之日記》ＧＤＰ定調保守，魚缸Ａ場欠興奮

　　《鍾之日記》３月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美國１０年債息回落，市場又再憧憬加息步伐可放緩，美股上周五（３日）顯著造好，道指
收市升３８７點，納指升２％。全國「兩會」召開，今年ＧＤＰ增速目標５％左右，偏保守。香
江魚缸上周彈５５７點後，今日欠新刺激，反覆升３５點。
　　恒指低開１２９點或０﹒６３％，報２０４３７，甫開由跌轉升，之後沽壓復現，最多跌
１５７點，低見２０４１０，午後中段升穿上午高位，最多升１３５點，高見２０７０２，惟逼
近２０天線（約２０７１８）又受阻回落。恒生指數收報２０６０３，升３５點或升０﹒１７％
，主板成交１０９０﹒８４億元。國企指數報６９３７，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數
報４１７７，跌３４點或跌０﹒８１％。
　
＊滬指收跌６點＊
　
　　今日是全國兩會召開後首個交易日，Ａ股市場開盤後，軍工股強勢表現帶動了大盤的上漲，
然而在盤中，保險、地產、券商、白酒等板塊集體下跌，導致滬綜指也隨之倒跌。下午市況未見
修復，滬綜指收跌０﹒１９％，報３３２２﹒０３點，守住三千三關口。深成指數下跌
０﹒０８％。創業板指數表現抗跌，收升０﹒３８％。
　　兩市全日成交額為９５０９億元人民幣，相比前一交易日大幅上漲了９﹒４％。而陸股通淨
流入不足１億元人民幣。
　　國務院總理李克強在任內最後一份政府工作報告，將今年的經濟增長目標定為５％左右，較
去年目標低０﹒５個百分點，市場普遍認為政府目標較保守，亦是１９９４年中國開始設置經濟
增長目標以來最低的數字（２０２０年因疫情沒有設立目標）。李克強同時亦提出積極的財政政
策要加力提效、防止房地產業無序擴張等內容。市場認為，今年仍然以穩增長、刺激內需為重點
，更多的財金政策寬鬆或欠奉。
　
＊軍費增幅四年高，軍工股有火藥味＊
　
　　中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算１５５３７億元人民幣，增長
７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高

　　在地緣政治日益緊張的當下，軍費開支預算增加通常會刺激軍工產業的需求，導致軍工企業
的營收和利潤增加，同時促進投資者對國防相關企業的信心。軍工股聞到火藥味，中航科工
（０２３５７）漲４﹒４％，中船防務（００３１７）升３﹒０５％，大陸航空科技控股
（００２３２）升１﹒９％，中航萬源（０１１８５）則跌１﹒５％。
　　早前的人大記者會上，在被問及軍費增長問題時，發言人王超指出，國防費的增長既是應對
複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國防費佔國內生產總值的比重低於世界平
均水平，增長幅度是適度和合理。
　　李克強發表政府工作報告時指出，要全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍
事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，
加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。
　
＊國家加快６Ｇ研發，三大電訊股炒起＊
　
　　全國人大開幕，對於５Ｇ發展，工信部部長金壯龍５日在「部長通道」上表示，中國已經建
成了超過２３４萬個５Ｇ基站。從應用方面來說，比如５Ｇ移動電話用戶已經超過了５﹒７５億
用戶；金壯龍介紹，下一步的重點是要保持５Ｇ良好的發展勢頭，具體舉措用三個字概括－－建
、用、研。
　　在行業應用方面，國民經濟有９７個大類，一半以上用了５Ｇ。比如在採礦、港口、電力、
大飛機製造等都應用了５Ｇ。今年將新建開通５Ｇ基站６０萬個，今年將超過２９０萬個基站，
加快６Ｇ研發。
　　業界要組建６Ｇ推進組，相關股份今日跑出，京信通信（０２３４２）急升８﹒７％，中國
鐵塔（００７８８）揚７﹒９％，中通服（００５５２）走高５﹒３％，長飛光纖光纜
（０６８６９）升２﹒４％，中興（００７６３）一度倒跌，收市無升跌。內地三大電訊股均創
過５２周高，中移動（００９４１）升３﹒２％，中電信（００７２８）升１﹒９％，中聯通
（００７６２）升１﹒８％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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