《鍾之日記》３月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國１０年債息回落，市場又再憧憬加息步伐可放緩，美股上周五（３日）顯著造好，道指

收市升３８７點，納指升２％。全國「兩會」召開，今年ＧＤＰ增速目標５％左右，偏保守。香

江魚缸上周彈５５７點後，今日欠新刺激，反覆升３５點。

恒指低開１２９點或０﹒６３％，報２０４３７，甫開由跌轉升，之後沽壓復現，最多跌

１５７點，低見２０４１０，午後中段升穿上午高位，最多升１３５點，高見２０７０２，惟逼

近２０天線（約２０７１８）又受阻回落。恒生指數收報２０６０３，升３５點或升０﹒１７％

，主板成交１０９０﹒８４億元。國企指數報６９３７，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數

報４１７７，跌３４點或跌０﹒８１％。



＊滬指收跌６點＊



今日是全國兩會召開後首個交易日，Ａ股市場開盤後，軍工股強勢表現帶動了大盤的上漲，

然而在盤中，保險、地產、券商、白酒等板塊集體下跌，導致滬綜指也隨之倒跌。下午市況未見

修復，滬綜指收跌０﹒１９％，報３３２２﹒０３點，守住三千三關口。深成指數下跌

０﹒０８％。創業板指數表現抗跌，收升０﹒３８％。

兩市全日成交額為９５０９億元人民幣，相比前一交易日大幅上漲了９﹒４％。而陸股通淨

流入不足１億元人民幣。

國務院總理李克強在任內最後一份政府工作報告，將今年的經濟增長目標定為５％左右，較

去年目標低０﹒５個百分點，市場普遍認為政府目標較保守，亦是１９９４年中國開始設置經濟

增長目標以來最低的數字（２０２０年因疫情沒有設立目標）。李克強同時亦提出積極的財政政

策要加力提效、防止房地產業無序擴張等內容。市場認為，今年仍然以穩增長、刺激內需為重點

，更多的財金政策寬鬆或欠奉。



＊軍費增幅四年高，軍工股有火藥味＊



中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算１５５３７億元人民幣，增長

７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高

。

在地緣政治日益緊張的當下，軍費開支預算增加通常會刺激軍工產業的需求，導致軍工企業

的營收和利潤增加，同時促進投資者對國防相關企業的信心。軍工股聞到火藥味，中航科工

（０２３５７）漲４﹒４％，中船防務（００３１７）升３﹒０５％，大陸航空科技控股

（００２３２）升１﹒９％，中航萬源（０１１８５）則跌１﹒５％。

早前的人大記者會上，在被問及軍費增長問題時，發言人王超指出，國防費的增長既是應對

複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國防費佔國內生產總值的比重低於世界平

均水平，增長幅度是適度和合理。

李克強發表政府工作報告時指出，要全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍

事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，

加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。



＊國家加快６Ｇ研發，三大電訊股炒起＊



全國人大開幕，對於５Ｇ發展，工信部部長金壯龍５日在「部長通道」上表示，中國已經建

成了超過２３４萬個５Ｇ基站。從應用方面來說，比如５Ｇ移動電話用戶已經超過了５﹒７５億

用戶；金壯龍介紹，下一步的重點是要保持５Ｇ良好的發展勢頭，具體舉措用三個字概括－－建

、用、研。

在行業應用方面，國民經濟有９７個大類，一半以上用了５Ｇ。比如在採礦、港口、電力、

大飛機製造等都應用了５Ｇ。今年將新建開通５Ｇ基站６０萬個，今年將超過２９０萬個基站，

加快６Ｇ研發。

業界要組建６Ｇ推進組，相關股份今日跑出，京信通信（０２３４２）急升８﹒７％，中國

鐵塔（００７８８）揚７﹒９％，中通服（００５５２）走高５﹒３％，長飛光纖光纜

（０６８６９）升２﹒４％，中興（００７６３）一度倒跌，收市無升跌。內地三大電訊股均創

過５２周高，中移動（００９４１）升３﹒２％，中電信（００７２８）升１﹒９％，中聯通

（００７６２）升１﹒８％。



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