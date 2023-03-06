《經濟通通訊社６日專訊》中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算

１５５３７億元人民幣，增長７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過

７％，也是近４年來增幅最高。

Ａ場軍工股拉漲，中船科技（滬：６０００７２）漲停，航宇科技（滬：６８８２３９）升

６﹒１％，中無人機（滬：６８８２９７）走高５﹒１％，中國海防（滬：６００７６４）上揚

４﹒８％，鋼研高納（深：３０００３４）升３﹒５％，中科海訊（深：３００８１０）升

３﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）升３﹒１％，中國船舶（滬：６００１５０）升

２﹒４％。

早前的人大記者會上，在被問及軍費增長問題時，發言人王超指出，國防費的增長既是應對

複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國防費佔國內生產總值的比重低於世界平

均水平，增長幅度是適度和合理。

國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告時指出，要全面加強練兵備戰，創新軍事

戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓

展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程。（ｅｙ）





