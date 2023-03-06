《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第一次會議５日在北京

人民大會堂開幕，現任總理李克強做任內最後一份政府工作報告，報告在民生、環境及農業方面

均提出對今年的展望。

民生方面，報告指出指出保障基本民生和發展社會事業。特別提到要加強住房保障體系建設

，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。

此外，推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，大力發展職業教育，推進高等教育創新。

推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局。加強養老服務保障，完善生育支持政策體系。保障

婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作

。繁榮發展文化事業和產業。提升社會治理效能。強化安全生產監管和防災減災救災。全面貫徹

總體國家安全觀，建設更高水平的平安中國。



＊加快建設新型能源體系＊



報告提出，推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，

持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。推進煤炭清潔高效利用和技術研發，加快建設新型

能源體系。完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟，推進資源節約集約利用，推動重點領域節

能降碳。



＊加強農田水利和高標準農田等基建＊



在農業方面，報告提到要穩定糧食生產和推進鄉村振興。穩定糧食播種面積，抓好油料生產

，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。完善農資保供穩價應對機制。加強農田水利和高標準農

田等基礎設施建設。深入實施種業振興行動。強化農業科技和裝備支撐。發展鄉村特色產業，拓

寬農民增收致富渠道。鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決防止出現規模性返貧。

