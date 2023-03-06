《經濟通通訊社６日專訊》財政部公布提交全國人大審議的中央和地方預算草案報告中稱，

２０２３年全國財政預算赤字規模為３﹒８８萬億元（人民幣．下同），比去年增加５１００億

元；赤字率按３％安排，較去年預算赤字率２﹒８％略提升。

今年全國一般公共預算收入２１﹒７３萬億元，增長６﹒７％；加上調入資金及使用結轉結

餘１﹒９萬億元，收入總量為２３﹒６３萬億元。全國一般公共預算支出２７﹒５１萬億元、增

長５﹒６％。

今年地方財政赤字７２００億元，與上年持平；新增專項債務限額３﹒８萬億元，較上年增

加１５００億元。

財政部指出，經濟運行不確定不穩定因素增多，財政收支矛盾仍然突出。從財政收入看，今

年國內經濟有望總體回升，加上２０２２年集中實施大規模增值稅留抵退稅後基數偏低，為財政

收入恢復性增長奠定了基礎；但經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。

此外，積極的財政政策要加力提效，注重精準和更可持續，保持必要的支出強度，加強國家

重大戰略任務財力保障，堅持黨政機關過緊日子，兜牢基層「三保」 底線，提高財政資源配置

效率；保障財政可持續和地方政府債務風險可控。（ｄｗ）

