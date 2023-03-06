《經濟通通訊社６日專訊》全國人大代表、香港證監會主席雷添良在北京出席兩會時表示，

跨境理財通推出一年多，受制疫情因素、投資產品範圍有限，以及北向投資者需要親身前往內地

開戶等，目前理財通參與度未如理想。

雷添良透露，為進一步優化計劃，兩地證券監管機構正在風險可控前提下，針對適當擴大合

資格投資產品範圍，以及允許符合要求的證券公司作為代銷機構參與理財通等進行磋商，強調目

前已取得積極進展，因此建議能夠盡快實施。

雷添良還提出多項建議，包括推出兩地證券及期貨業務牌照和從業資格的互認安排，期望內

地監管部門探討便利於香港機構內地執業的政策，例如以大灣區作為試點範圍，允許香港證監會

持牌機構及人士，以短期牌照形式於內地從事證券或期貨業務；允許香港持牌代表掛靠內地證券

或期貨公司，短期於內地為相關投資者提供服務。

雷添良還建議內地相關部門支援大灣區企業將優質地產及基礎設施項目，利用房託基金形式

在港上市及進行融資；鼓勵內地與香港開展關於碳交易及相關金融產品合作、提升上市公司可持

續資訊披露等；同時，建議內地為優秀港澳人才在大灣區內創業就業創造便利，簡化相關審批流

程，設立專項補貼，並完善入境、居留、住房、稅收等生活服務便利及保障機制。（ｄｗ）



