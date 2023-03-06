《經濟通通訊社６日專訊》中國物流與採購聯合會和京東集團（０９６１８）聯合調查的

２０２３年２月中國電商物流指數為１０７﹒２點，比上月提高２﹒６個點。９個分項指數全面

回升，總業務量指數、農村業務量指數、實載率指數、履約率指數、人員指數、成本指數、庫存

周轉指數、物流時效指數和滿意率指數均有所提高。

電商物流總業務量繼續回升。２月份，電商物流總業務量指數為１１４﹒９點，比上月提高

２﹒６個點。分地區來看，全國所有地區電商業務量均有所增長，東北部地區增幅最大，東部地

區高於全國平均水平。

農村電商物流業務量連續增長。２月份，農村電商物流業務量指數為１１４﹒３點，比上月

增長１﹒８個點。分地區來看，全國所有地區農村電商業務量均有所增長，東北部地區增幅最大

，東部地區高於全國平均水平。

２月份，供給端各分項指數延續１月上漲態勢，其中物流時效指數、履約率指數、人員指數

增幅有所擴大，人員指數大幅上漲４﹒２個點，超過２０２１年最高值，創近三年新高。實載率

指數和成本指數增幅較上月有所收窄，但均已超過去年最高值，滿意率指數提高０﹒４個點，實

現止跌回升。成本指數在２月隨油價小幅上漲０﹒８個點，但相比去年同期已累計上漲１１﹒３

個點，達到指數發布以來的新高，值得關注。（ｊｔ）

