《經濟通通訊社６日專訊》全國人大周日（５日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作

任內最後一份政府工作報告，將今年的經濟增長目標定為５％左右，較去年目標低０﹒５個百分

點，市場普遍認為政府目標較保守，李克強同時亦提出積極的財政政策要加力提效、防止房地產

業無序擴張等內容。今日是兩會開幕後首個交易日，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指

）高開０﹒１１％，報３３３２﹒０２點，深綜指高開０﹒０３％，創業板指低開０﹒０４％，

軍工股造好，白酒股走低。

招商證券發布報告指，５％的增長目標較為保守，是留有餘地的目標，超額完成可能性較高

。不過要達成目標還需政策支持，穩增長政策仍有空間。

至於財政力度方面，李克強表示，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排

地方政府專項債券３﹒８萬億元（人民幣．下同），加快實施「十四五」重大工程。粵開證券首

席經濟學家羅志恒表示，今年３％赤字率和專項債安排均高於去年，體現了「加力提效」的政策

基調和推動經濟運行整體好轉的決心。

人民銀行公布，今日進行７０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，今日有３３６０億元

購到期，當日實現淨回籠３２９０億元。公開市場本周共有１０１５０億元逆回購到期。其中，

周一到周五到期規模分別為３３６０億、４８１０億、１０７０億、７３０億和１８０億元逆回

購到期，均為７天期。

上交所和深交所發布新修訂的滬港通業務實施辦法和深港通業務實施辦法，２０２３年３月

１３日起生效，港交所（００３８８）同日公布將於生效日獲納入標的的股票名單，當中包括

５９８隻滬股及４３６隻深股。（ｅｙ）

