《經濟通通訊社６日專訊》全國兩會召開後首個交易日，Ａ股市場出現了明顯的板塊分化。

軍工股成為熱門板塊，開盤拉動大市向上，但盤中保險、地產、券商、白酒等板塊集體下跌，拖

累大盤表現，滬綜指倒跌守三千三，半日收跌０﹒２４％，報３３２０﹒４２。深成指跌幅稍小

，半日收跌０﹒１９％。創業板指則升０﹒２１％。

成交方面，兩市半日成交額為７１４４億元（人民幣．下同），較上一交易日同時段增長

１２﹒９％。另外，陸股通當日淨流出１６﹒４億元。

全國人大周日（５日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告

，將今年的經濟增長目標定為５％左右，較去年目標低０﹒５個百分點，市場普遍認為政府目標

較保守，亦是１９９４年中國開始設置經濟增長目標以來最低的數字（２０２０年因疫情沒有設

立目標除外）。李克強同時亦提出積極的財政政策要加力提效、防止房地產業無序擴張等內容。

國家發改委副主任趙辰昕表示，５％左右的預期目標符合經濟運行走勢，也有利於引導各方

面更加注重提高經濟發展質量和效益。他又指，３１個省區市中，有２３個省份為５﹒５％或以

上，為全國目標實現創造了條件、打下了基礎。



＊房企穩字當頭，今早領跌＊



保險股領跌，中國平安（滬：６０１３１８）下跌２﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）挫２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）走低１﹒８％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒３％。

李克強在政府工作報告中提及，要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防

止無序擴張，促進房地產業平穩發展。外界解讀指，龍頭房企風險化解工作仍將繼續，房企資產

負債表優化亦將繼續落實，不過保交樓仍是化解房地產市場風險的重要一環。金地集團

（滬：６００３８３）跌３﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）瀉３﹒４％，招商積余

（深：００１９１４）軟２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）下跌２﹒１％。



＊軍費急增火藥桶炒起＊



中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算１５５３７億元人民幣，增長

７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高

。軍工股走高，中船科技（滬：６０００７２）漲停，鋼研高納（深：３０００３４）走高

４﹒１％，中國海防（滬：６００７６４）升３﹒６％，航宇科技（滬：６８８２３９）上升

３﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）揚２﹒９％，中無人機（滬：６８８２９７）升

２﹒７％，中科海訊（深：３００８１０）上漲２﹒２％，中國船舶（滬：６００１５０）升

１﹒３％。（ｅｙ）

