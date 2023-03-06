《經濟通通訊社６日專訊》今日是全國兩會召開後首個交易日，Ａ股市場開盤後，軍工股的

強勢表現帶動了大盤的上漲，然而在盤中，保險、地產、券商、白酒等板塊集體下跌，導致滬綜

指也隨之倒跌。下午市況未見修復，滬綜指收跌０﹒１９％，報３３２２﹒０３點，守住三千三

關口。深成指數下跌０﹒０８％。創業板指數表現抗跌，收升０﹒３８％。

兩市全日成交額為９５０９億元（人民幣．下同），相比前一交易日大幅上漲了９﹒４％。

而陸股通淨流入不足１億元。

國務院總理李克強在任內最後一份政府工作報告，將今年的經濟增長目標定為５％左右，較

去年目標低０﹒５個百分點，市場普遍認為政府目標較保守，亦是１９９４年中國開始設置經濟

增長目標以來最低的數字（２０２０年因疫情沒有設立目標）。李克強同時亦提出積極的財政政

策要加力提效、防止房地產業無序擴張等內容。市場認為，今年仍然以穩增長、刺激內需為重點

，更多的財金政策寬鬆或欠奉。



＊政策穩字當頭，金融股腳軟＊



政府工作報告提到，要有效防範化解重大經濟金融風險，要深化金融體制改革，完善金融監

管，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。金融股今日顯著跌，保險股跑輸，中國

平安（滬：６０１３１８）下跌３﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）軟２﹒３％，中國太

保（滬：６０１６０１）瀉１﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒３％，中國人保

（滬：６０１３１９）走低１﹒３％；券商股同跌，中信証券（滬：６０００３０）挫２﹒３％

，招商證券（滬：６００９９９）、光大證券（滬：６０１７８８）下滑１﹒８％，中信建投

（滬：６０１０６６）軟１﹒７％，廣發証券（深：０００７７６）跌１﹒５％。

中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算１５５３７億元，增長

７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高

。軍工股走高，中船科技（滬：６０００７２）漲停，航宇科技（滬：６８８２３９）上升

４﹒７％，鋼研高納（深：３０００３４）走高４﹒１％，中船防務（滬：６００６８５）揚

４％，中國海防（滬：６００７６４）升３％，中無人機（滬：６８８２９７）升２﹒２％，中

國船舶（滬：６００１５０）升０﹒８％。



＊傳實控人套現百億走人，中公教育跌停＊



海南航空（滬：６００２２１）日前披露的投資者關係活動記錄表顯示，公司稱在合適的時

機下，將啟動航空集團旗下非上市航司的收購工作。海航控股現彈０﹒６％，報１﹒７９元。

據報道，中公教育（深：００２６０７）實控人魯忠芳自去年１１月以來，多次通過協議轉

讓、大宗交易的方式減持，累計套現近百億元，在不到４個月內，魯忠芳個人持股比例由去年第

三季末的４１﹒３６％急降至不足５％，至於魯忠芳及其一致行動人的持股比例則由６１％下降

至２１﹒６％。中公教育股價跌停，報５﹒２２元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０９﹒０１ －０﹒５２

上證綜合指數 ３３２２﹒０３ －０﹒１９ ４３１６﹒１７

深證綜合指數 ２１５２﹒１５ ０﹒００ ５１９２﹒９１

上證Ｂ股指數 ２９７﹒２２ －０﹒１１ １﹒２４

深證Ｂ股指數 １２２７﹒１８ ＋０﹒０１ ０﹒５３

上證１８０指數 ８６９１﹒８９ －０﹒７３

上證３８０指數 ６０８０﹒７３ ＋０﹒２４

深證成份指數 １１８４２﹒８８ －０﹒０８

中小創新指數 ２５１９﹒４８ ＋０﹒２４

深圳創業板指數 ２４３１﹒５６ ＋０﹒３８

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