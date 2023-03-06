《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７６％，報８６８９﹒４點，上證

３８０指數半日升０﹒２２％，報６０７９﹒１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２９﹒０４億元，賣盤超買盤，

淨流出９﹒０４億元。

中國國務院總理李克強在政府工作報告中提及，要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資

產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。地產股走低，金地集團

（滬：６００３８３）跌３﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒４％，格力地產

（滬：６００１８５）跌１﹒９％。

中國財政部在人大會議發布政府預算草案，今年國防支出預算１５５３７億元，增長

７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高

。軍工股拉漲，中船科技（滬：６０００７２）漲停，航宇科技（滬：６８８２３９）升

３﹒２％，中無人機（滬：６８８２９７）走高２﹒７％。

保險股今早大幅回落，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌２﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒８％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

