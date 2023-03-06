《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５０３﹒４億元，用１６﹒６億元或３﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７５７９﹒９４萬元，連續四個交易日
淨流入。（ｊｔ）
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06/03/2023 15:07
《滬股通》滬股通額度全日用近１７億，陸股通流入近７６００萬
《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５０３﹒４億元，用１６﹒６億元或３﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７５７９﹒９４萬元，連續四個交易日
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06/03/2023 15:11 《深股通》深成指收跌０﹒０８％，中小創新指升０﹒２４％
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