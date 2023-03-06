《經濟通通訊社６日專訊》深證成指半日跌０﹒１９％，報１１８２９﹒０３點，深證中小

創新指數半日升０﹒０６％，報２５１４﹒８６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒１４億元，賣盤超買盤，

淨流出６﹒１４億元。

Ａ股雲計算、ＣｈａｔＧＰＴ概念股集體下挫，浪潮信息（深：０００９７７）瀉９﹒４％

，拓爾思（深：３００２２９）跌５﹒２％，拓維信息（深：００２２６１）跌４﹒２％％。科

技部部長王志剛表示，ＯｐｅｎＡＩ在如何保證演算法的實時性以及演算法質量的有效性方面有

優勢，同樣一種原理，在於做得好不好。

工信部部長金壯龍５日在首場「部長通道」上說，６Ｇ推進工作組已在開展工作，要加強國

際合作，加快６Ｇ研發。６Ｇ概念股延續升勢，中興通訊（深：００００６３）彈１﹒１％，信

維通信（深：３００１３６）升５﹒５％，航天發展（深：０００５４７）升１﹒９％，光迅科

技（深：００２２８１）升２﹒８％。

美國民主黨籍參議院情報委員會主席沃納（Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ）表示，將會提出法案

，禁止對美國構成國家安全威脅的外國科技產品進入美國，當中可能包括短片分享應用程式

ＴｉｋＴｏｋ。抖音概念股走弱，浪潮信息（深：０００９７７）瀉９﹒４％，箭牌家居

（深：００１３２２）挫５﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

