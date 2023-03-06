《經濟通通訊社６日專訊》深證成指今日收跌０﹒０８％，報１１８４２﹒８８點，深證中

小創新指數收升０﹒２４％，報２５１９﹒４８點。

據內地新媒體報道，中公教育（深：００２６０７）實控人魯忠芳自去年１１月以來，多次

通過協議轉讓、大宗交易的方式減持，累計套現近百億元（人民幣．下同）。中公教育跌停，報

５﹒２２元。其他教育股同瀉，科德教育（深：３００１９２）挫９﹒８％，學大教育

（深：０００５２６）跌６﹒４％。

Ａ股雲計算、ＣｈａｔＧＰＴ概念股集體下挫，浪潮信息（深：０００９７７）瀉９﹒９％

，拓爾思（深：３００２２９）跌３﹒８％，拓維信息（深：００２２６１）跌逾２％。科技部

部長王志剛表示，ＯｐｅｎＡＩ在如何保證演算法的實時性以及演算法質量的有效性方面有優勢

，同樣一種原理，在於做得好不好。

美國民主黨籍參議院情報委員會主席沃納（Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ）表示，將會提出法案

，禁止對美國構成國家安全威脅的外國科技產品進入美國，當中可能包括短片分享應用程式

ＴｉｋＴｏｋ。抖音概念股走弱，浪潮信息（深：０００９７７）瀉９﹒９％，箭牌家居

（深：００１３２２）挫３﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

