《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘５１４﹒１８億元，用５﹒８２億元或１﹒１％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７５７９﹒９４萬元，連續四個交易日

淨流入。（ｊｔ）

