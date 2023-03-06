《經濟通通訊社６日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，收到中國
證監會批覆，核准東方證券吸收合併全資子公司東方證券承銷保薦有限公司。該公司指出，吸收
合併完成後，東方投行解散，原東方投行北京分公司變更為東方證券北京分公司。
東方證券Ａ股現跌１﹒６％，１０﹒２６元人民幣；Ｈ股跌０﹒２％，報４﹒４６港元。
（ｊｔ）
06/03/2023 10:28
《Ａ股焦點》東方證券Ａ挫２％，吸收合併全資子公司獲中證監批准
《經濟通通訊社６日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布，收到中國
證監會批覆，核准東方證券吸收合併全資子公司東方證券承銷保薦有限公司。該公司指出，吸收
合併完成後，東方投行解散，原東方投行北京分公司變更為東方證券北京分公司。
東方證券Ａ股現跌１﹒６％，１０﹒２６元人民幣；Ｈ股跌０﹒２％，報４﹒４６港元。
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