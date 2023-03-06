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AH股新聞

06/03/2023 16:08

【大國博弈】美官員憂中國製起重機有間諜風險，中方反駁草木皆兵

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《華爾街日報》報道，美國國家安全官員和軍方官員開始警惕
，由中交建（０１８００）（滬：６０１８００）旗下振華重工（滬：６００３２０）生產的港
口貨運起重機，可能成為中國政府的間諜工具，以獲取美國的原料進出口情況，有前官員稱振華
重工可能是下一個華為。
　　中國外交部發言人毛寧回應報道內容稱，有關說法完全「草木皆兵」，誤導美國民眾。
　　據報美國港口使用的近８０％船對岸起重機，均由振華重工製造。振華重工今日Ａ股稍跌
０﹒２％，母企中交建Ｈ股跌１﹒８％，Ａ股軟０﹒９％。（ｅｙ）

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