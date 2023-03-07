《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》第十四屆全國人民代表大會財政經濟委員會

６日晚召開全體會議，結合各代表團的審查意見，對國務院提交的２０２３年計劃報告和計劃草

案、預算報告和預算草案進行審查。

會議通過了《第十四屆全國人民代表大會財政經濟委員會關於２０２２年國民經濟和社會發

展計劃執行情況與２０２３年國民經濟和社會發展計劃草案的審查結果報告》和《第十四屆全國

人民代表大會財政經濟委員會關於２０２２年中央和地方預算執行情況與２０２３年中央和地方

預算草案的審查結果報告》。這兩個審查結果報告將按照全國人民代表大會議事規則的規定，提

交大會主席團。



＊建議批准今年地方政府債限額１６萬億，專項債務限額２５萬億元＊



財政經濟委員會認為，２０２２年中央和地方預算執行情況總體是好的。國務院提出的

２０２３年預算報告、中央和地方預算草案，總體可行。建議人大會議批准國務院提出的

２０２３年中央預算草案，同時批准２０２３年地方政府一般債務限額１６５４８９﹒２２億元

，專項債務限額２５６１８５﹒０８億元。



＊把穩增長放在更加突出位置，全面落實積極財政政策＊



財政經濟委員會對做好２０２３年計劃執行和經濟社會發展工作提出七條建議：一是把穩增

長放在更加突出位置，二是著力擴大國內需求，三是依靠改革開放激發動力活力，四是優化民營

企業發展環境，五是強化教育科技人才支撐，六是有效防範化解重大經濟金融風險，七是高度重

視穩就業保民生等工作。

財政經濟委員會對做好２０２３年預算執行和財政工作提出七條建議：一是全面落實積極的

財政政策，二是不斷增強國家重大戰略任務財力保障，三是切實做好重點民生保障，四是著力改

進預算管理，五是持續加強地方政府債務管理，六是深入推進財稅體制改革，七是嚴肅財經紀律

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