《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中證監科技監管局局長姚前在《中國金融》

撰文稱，建議重點發展基於ＡＩＧＣ技術的合成數據產業。以更高效率、更低成本、更高質量為

數據要素市場「增量擴容」，助力打造面向人工智能未來發展的數據優勢。

ＡＩＧＣ即ＡＩ Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ Ｃｏｎｔｅｎｔ，是指利用人工智能技術來生成內

容ＡＩＧＣ也被認為是繼ＵＧＣ、ＰＧＣ之後的新型內容生產方式ＡＩ繪畫、ＡＩ寫作等都屬於

ＡＩＧＣ的分支。



＊可考慮對Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、Ｒｅｄｄｉｔ等建立過濾後的境內鏡像站點＊



文章稱，在強化數據要素優質供給方面，應統籌兼顧自立自強和對外開放。可考慮對

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、Ｒｅｄｄｉｔ等特定數據源建立過濾後的境內鏡像站點，供國內數據處理

者使用。

國家相關部門應對大模型訓練數據的處理和使用標準進行統一規範；建立數據托管機制，對

數據托管方進行約束，要求數據托管方按照監管機構的規定對數據來源、處理結果以及使用去向

等進行監測，從而使得模型的輸入、輸出結果符合監管要求。

